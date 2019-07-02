حكومة المرتزقة تنهب أموال المودعين في بنك حكومي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

دفعت حالة الافلاس التي تعاني منها مؤسسات الدولة والبنوك الحكومية التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان السعودي الامريكي، برئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بعدن الى مطالبة المواطنين للتبرع من أجل انقاذ اموال المودعين.

ونشر الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدوينه دعا فيها من أسماهم برجال الخير إلى تبرعهم من اجل متابعة قضية السطو المسلح على البنك.

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وقال حلبوب: “نظرا لسوء الإدارة في وزارة الداخلية “بحكومة المرتزقة” ولأسباب عديدة أخرى تعطلت آليات المقاضاة في عدن ندعو للتبرع لحفظ أموال المودعين” مضيفا: “اضطررنا إلى البحث عن آليات أخرى لمقاضاة عصابة السطو المسلح على فرع البنك الأهلي من خلال التعاقد مع الدفعة ( 38) المتخرجة من كلية الحقوق جامعة عدن، بقيادة الأستاذ عمار الشجاع وآخرين”.

وقد أثار مطلب حلبوب سخرية الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا وصول الامر الى هذه الحالة دليل كبير على فشل حكومة المرتزقة التي تعج بالفساد ونهب الموارد.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي اليمني مملوك للدولة 100% وإدارته العامة في عدن ويمتلك شبكة للفروع في معظم محافظات اليمن،