مأرب تحتفي بتخرج دفعة جديدة من المعهد العالي للعلوم الصحية

احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلابه في تخصص تمريض عام مساق الدبلوم العالي ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة، وعددهم 25 خريج وخريجه منهم 16 ممرضه.

وفي الحفل الذي أقيم بالمناسبة هنأ وكيل المحافظة للشئون الإدارية عبدالله احمد الباكري الطلاب والطالبات الخريجين .. متمنين ان يكونوا إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة الذي ما يزال يفتقر للكوادر في الطبية والصحية سواء الأطباء والأخصائيين أو الكوادر المساعدة في مختلف الأقسام والتخصصات.

وشدد الوكيل الباكري على الخريجين بتطبيق ما تلقوه خلال دراستهم في المعهد على مدى ثلاث سنوات في الواقع العملي الميداني والاستمرار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم في مجال الطب والعلوم الصحية ومتابعة كل جديد في هذا المجال.

من جانبهما أشادا مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي ومدير المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور محمد مفتاح، بالدعم الذي توليه قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة والوكلاء للقطاع الصحي في المحافظة وقضاياه وتطويره وجوانب بناء وتأهيل القدرات الشابة من أبناء المحافظة في المجال الصحي عبر المعهد العالي ودعم استئناف نشاطه وتقديم الدعم لتوفير الاحتياجات وتذليل الصعاب بما يعزز من كفاءة المعهد تعليميا وجودة مخرجاته.

وخلال الحفل الذي جرى فيه تكريم الخريجين والخريجات بعد أدائهم القسم الطبي، تقدمت كلمة عن الطلاب الخريجين من قبل محمد شعفه، وفقرات انشادية وقصائد شعرية معبرة عن المناسبة نالت استحسان الحاضرين.