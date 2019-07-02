شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم حوثي عنيف يستهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، بأنه عند الساعة الثانية عشرة وخمسة وثلاثين دقيقة من فجر الثلاثاء (00:35)، وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.



وأوضح العقيد المالكي، أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.



وأفاد مراسل العربية بالسعودية بإصابة 5 أشخاص في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية.



وأضاف المصدر أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي.



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