شكرا لقرائتكم خبر عن تهديد تركي باستخدام القوة العسكرية يخضع رجل الإمارات الأول والاخير يسارع لتلبية طلب " أنقرة" ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وزارة الخارجية التركية الاثنين إن قوات اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر أفرجت عن المواطنين الأتراك الستة الذين كانت اعتقلتهم في وقت سابق.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، قوله إنه "جرى إخلاء سبيل 6 بحارة أتراك، كانوا محتجزين لدى قوات حفتر"، وأضافت أنهم "عادوا إلى السفينة مع أصحاب الشركة الليبيين، وقرروا مواصلة عملهم بإرادتهم".

Advertisements

ويأتي الإفراج عن المواطنين الأتراك بعد يومين على تهديد أنقرة باستهداف قوات حفتر في حال لم يتم إطلاق سراحهم.

وحذّرت تركيا قوات حفتر، بأنها ستكون "هدفًا مشروعا إذا لم تفرج فورا عن المواطنين الأتراك المحتجزين لديها وعددهم 6 وليس 2 كما زعم جيش حفتر".

وقالت في بيان لها الأحد إن "احتجاز 6 من مواطنينا على يد الميليشيات غير القانونية التابعة لحفتر في ليبيا هو عمل من أعمال قطاع الطرق والقراصنة".