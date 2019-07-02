سلاح الجو اليمني يجدد استهدافه لمطار ابها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد مسؤول في القوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسير، نفذ اليوم الثلاثاء، عمليات جوية واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي بقطاع عسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن الطيران المسير شن عمليات على مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها.. مؤكداً أن الهجمات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطل الملاحة الجوية بالمطار.

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وأضاف العميد سريع ان النظام السعودي يحاول عدم الاعتراف بنتائج هذه العمليات على حركة المطار لاسيما توقف حركة الملاحة لعدة ساعات بعد كل عملية لسلاح الجو المسير.. مشيراً إلى أنهُ لن يتمكن مع استمرار العمليات من إعادة الحركة للملاحة الجو باتجاه المطارات المستهدفة.

وقد رصدت مراكز رصد جوية الغاء رحلة قادمة من الدمام باتجاه أبها حيث اجبرت على تغيير وجهتها إلى مطار جدة الدولي إثر الهجوم الجوي على مطار أبها

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار العدوان السعودي على اليمن وقيام تحالف العدوان بفرض حظر بري وجوي وبحري على اليمن مما تسبب في وفاة الالاف من المرضى جلهم نساء واطفال