كيف تعاملت وزارة التعليم العالي مع منح التبادل الثقافي هذا العام؟

كشف مسؤولون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الطريقة التي تم التعامل بها هذا العام مع منح التبادل الثقافي، والتي تعتبر من أهم مهام الوزارة التي تقوم بتوزيعها على المتقدمين المستحقين لنيلها، والتي عادة ما يكون في المقدمة أوائل الثانوية العامة ومتفوقي الجامعات .

وتحدث المسؤولون لـ(الخليج 365) عن إستباق الوزارة للعام الدراسي هذه السنة، بالاعلان عن تقديم المنح لطلاب الثانوية العامة وخريجي الدراسات العليا من (البكلاريوس والماجستير والدكتور) عبر الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لفتح باب القبول والدراسة في الخارج وذلك عبر التسجيل في موقعها الالكتروني الذي يسهل العملية للطلاب .

ملتزمة بمعايير الشفافية

يقول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور، حسين عبدالرحمن باسلامة، ان الوزارة ملتزمة بتوجيهات رئيس الوزراء بالشفافية والمعايير المطلوبة عبر المفاضلة التي تعتبر معيار اعلى من درجة الثانوية العامة ، والتركيز على اوائل الثانوية العامة واوائل المحافظات اليمنية .. شاكرا القيادة السياسية التي تولي اهتمام خاص للتعليم العالي والمتابعة دوما لنشاطات الوزارة فيما يتعلق بالانبعاث الخارجي .

واشار باسلامة إلى أن الوزارة تشجع الابتعاث الى الخارج بدرجة اساسية للاستفادة من امكانيات وخبرات ومعارف الدول الاخرى واكتساب المهارات المطلوبة في مختلف التخصصات العلمية ، حيث يتم التركيز في الابتعاث الى الخارج على التخصصات النادرة التي لاتتكرر في الجامعات اليمنية .. مبينا ان عدد المنح لاتتجاوز 300 منحة مقارنة بعدد المتقدمين من الطلاب الذي يصل عددهم الى 15 الف طالب ، لذا وجب عملية الاختيار حسب معايير تستحقها تلك المنح .

التسجيل عبر الموقع الإلكتروني :

وكانت ادارة النظم والمعلومات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعلت الموقع الالكتروني الجديد في وقت قريب، ليتمكن الطالب من ادخال البيانات المطلوبة بطريقة شفافة وامنة وهو ما يوفر عليه تكاليف الحضور المستمر إلى الوزارة للمتابعة .

وأوضح نائب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد الوصابي ، ان عملية التسجيل للابتعاث هذا العام مختلفة عبر استخدام الموقع الالكتروني الذي يسهل للوزارة عملية الفرز حسب المحافظات وذلك من خلال رفع تقارير يوميا عبر ادارة النظم والمعلومات .

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مناصفة بين الشمال والجنوب :

وأشار إلى ان عملية الفرز بدأت ضمن الية متبعة شفافة تصل الى 100% ، حيث تتم مناصفة بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية وفقا للكثافة السكانية .

وبين ان عدد المسجلين في الابتعاث لهذا العام بالنسبة للدراسات العليا بلغ اكثر من الفين و600 طالب وطالبة ، 70% من الذكور و 30% من الاناث ، فيما بلغ عدد الطلاب الجدد المتقدمين هذا العام الف و 600 طالب وطالبة ، 79% من الذكور و 21% من الاناث .

وبحسب المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد تميز هذا العام بالتبادل الثقافي في تقديمة بصورة مختلفة تجسد من خلاله سهولة التقديم لطلبات التبادل الثقافي عبر التسجيل الالكتروني .

خصصت المنح لأوائل الثانوية العامة :

واوضح وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور مازن مهدي الجفري ، ان التسجيل الالكتروني وفر الكثير من الوقت والجهد كمرحلة اولى ويتلوا في المرحلة الثانية عملية الاختيار عبر المفاضلة وفقا للاسس والمعايير المتبعة في قانون الابتعاث ، حيث خصصت المنح لهذا العام لاوائل الثانوية العامة في المحافظات اليمنية من خلال تخصيص حصة لكل محافظة والتركيز على التخصصات النادرة وفقا لاحتياجات البلاد .

وثمن الجفري إهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي على اهتمامهم ورعايتهم للطلاب المنبعثين الى الخارج .