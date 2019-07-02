الجيش يحقق تقدماً إستراتيجياً في ماوية بتعز ويأسر 15 حوثياً

حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الإثنين، تقدماً إستراتيجياً في مديرية مايوة شملال شرق محافظة تعز، حسبما أفاد موقع وزارة الدفاع "سبتمبرنت" .

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على مفرق شوكان، وموقعي المدينة، وتصعان، وجبل الفراشة، والتلال الجبلية المطلة على قرية الهويدة في مديرية ماوية.

وأكد الموقع أن الجيش يواصل تقدمه وسط انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية .. مشيراً إلى أن المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، ووقوع 15 حوثياً في يد الجيش.