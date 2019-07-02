أزمة جديدة تنتظر عدن غداً الثلاثاء بسبب صراع النفط والمصافي

تنتظر العاصمة المؤقتة عدن، غداً الثلاثاء، أزمة جديدة بسبب تجدد الصراع بين شركتي النفط اليمنية فرع عدن، والمصفاة، خاصة بعد أن أعلنت الأولى عن بدء تنفيذ الإضراب الشامل عن العمل من صباح غدٍ الثلاثاء .

وبحسب البيان الصادر عن مجلس نقابات عمال وموظفي شركة النفط بعدن فإن الإضراب سيشمل كافة المحطات الحكومية وكذا عملية تموين الطائرات بالوقود، وهو تطور جديد في إضراب المنشاءات الحكومية الذي لم يكن يشمل قطاع الخدمات .

أسباب الإضراب :

بيان النفط أرجع أسباب الإضراب إلى ما اسماه مخالفة شركة مصافي عدن للقانون بفتحها مساكب جديدة والقيام بعملية البيع المباشر للمشتقات النفطية، معتبراً هذا الإجراء إضرار بمصالح النفط التي تحتكر عملية البيع للمشتقات النفطية .

وطالب البيان بإغلاق هذه المساكب وإزالتها نهائياً كشرط أساسي لرفع الإضراب، وهو ما ترفض تنفيذه شركة مصافي عدن التي تتهم النفط بالتلاعب ببنود الإتفاق الموقع بين الجانبين بشأن عملية بيع المشتقات النفطية في السوق .

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وكان عمال النفط قد بدأوا الأحد إضراباً جزئياً عن العمل لمدة ساعتين إبتداءاً من الساعة الثامنة وحتى العاشرة صباحاً، وأستمر هذا الإضراب إلى اليوم الإثنين .

ويرفض عمال النفط التجاوب مع جهود الحكومة التي وجهت بإعادة العمل بآلية البيع والشراء السابقة للمشتقات النفطية بحيث تحتكر المصفاة عملية الإستيراد وتقوم فروع النفط بعملية التسويق .

رد المصفاة :

من جانبها شركة مصافي عدن، اصدرت بياناً اوضحت فيه أسباب إعادة فتح المساكب التي كانت أغلقتها عقب إتفاق مع شركة النفط فرع عدن .. مشيرة إلى أن النفط خالفت بنود الإتفاق وخصوصاً فيما يتعلق بعمولات البيع حيث قامت بزيادة حصتها وحصة ملاك المحطات من عمليات البيع وأبقت حصة المصفاة على ما هي على الرغم من تحمل المصفاة لعملية الإستيراد والتخزين والضخ إلى خزانات النفط .

وكشفت المصفاة في بيانها عن تخلف شركة النفط عن دفع ما عليها من حقوق مالية متأخرة، على الرغم من وجود محاضر حكومية توضح ما على النفط من حقوق لصالح المصفاة .