حلبوب ينتقد الداخلية ويطلق حملة تبرعات لدعم البنك الأهلي اليمني

أطلق رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني، الدكتور، محمد حسين حلبوب، حملة تبرعات لدعم البنك والمساهمة في تحمل تكاليف مقاضاة المتهمين بالسطو عليه قبل عامين .

وقال حلبوب في منشور له على حسابه في الفيسبوك، "نداء عام الى كل اصحاب الخير والشهامه وانصار الدولة المدنية نتيجة لحرصنا على اموال المودعين في البنك الاهلي. ونظرا لسوء الاداره في وزارة الداخلية ولاسباب عديده اخرى تعطلت آليات المقاضاه في عدن".

وأضاف "لذلك فقد اضطررنا الى البحث عن آليات اخرى. لمقاضاة عصابة السطو المسلح على فرع البنك الاهلي اليمني. من خلال التعاقد مع الدفعه ( 38) المتخرجه من كلية الحقوق جامعة عدن، بقيادة الاستاذ/ عمار الشجاع وآخرين" .. مطالباً بالتبرع لتشجيع من سيتعاقد معهم البنك .

وتابع "وسوف نوافيكم باسم الشخص او الجهة التي سوف تستقبل التبرعات ورقم حسابها".

وتعرض فرع البنك الأهلي في حي عبدالعزيز عبدالقوي لعملية سطو على مبالغ مالية طائلة، قبل أن تعلن السلطات الأمنية في فبراير الماضي القبض على المنفذين الرئيسيين لهذه العملية .