الشعيبي: الدعم الإماراتي أحد أهم عناصر التفوق الاستراتجي بالضالع

قال المتحدث الرسمي باسم القوات الجنوبية المشتركة، ماجدالشعيبي، اليوم الاثنين، "من يحاول حصر أسباب النصر الضالعي الكبير والاخذ بالاتساع ، لابد له وان يقف طويلا عند الدور الريادي والنوعي لدولة الامارات العربية المتحدة وقواتها المسلحة، العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية".

وأضاف الشعيبي - في تصريحات رصدها "الخليج 365" - "لقد مثل الدعم الاماراتي عسكريا ولوجستيا أحد أهم عناصر التفوق الاستراتجي في المعركة ، ليكمل بذلك عنصر الفداء والاقدام والتمرس الذي امتازت به قواتنا الجنوبية المشتركة في جميع جبهات الضالع".

ومضى "بإرادتها الصلبة وقدراتها الذاتية تمكنت قواتنا الجنوبية من الصمود بشجاعة طيلة أسابيع طويلة من الهجمات الحوثية المكثفة وشبه الانتحارية ، وسطرنا خلال ابريل المنصرم أروع المعارك الدفاعية بعد ان بات الغزاة الانقلابيين على مشارف مديرية الضالع عاصمة المحافظة".

ومضى "بفضل الدعم الامارتي السخي والتنسيق المباشر مع قيادة التحالف العربي انتقلت قواتنا من موقع الدفاع الى الهجوم و شنت عمليتي "قطع النفس" و "صمود الجبال" ، واللتان تكللتا بتحرير قعطبة والاقتراب من دمت و تأمين الازارق".

وتابع "اليوم ينتقل مسرح العمليات الى محافظتي اب و تعز ، وهو دليل عملي يؤكد ان انتصارتنا السابقة لم تكن مجرد صدفة او معركة كر وفر ، بل كانت تغيرا جذريا في معادلة الصراع ،والقادم سيكون باذن الله اكبر واقوى طالما استندنا على عزائم رجالنا و دعم اشقائنا" .