الزبيدي يشيد بدور جمعية أبناء ردفان في إحتضان مشروع التصالح والتسامح الجنوبي

أشاد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء الركن، عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي، بالدور الريادي لجمعية أبناء ردفان في النضال السلمي الجنوبي، منذ تبنيها واحتضانها لمشروع التصالح والتسامح الجنوبي، الذي انطلق من هذه الجمعية في ١٣يناير ٢٠٠٦م.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الإثنين، بهيئة وأعضاء جمعية ردفان للتصالح والتسامح الحاجة، لإعادة ترتيب أوضاع الجمعية لاستئناف عملها الرائد، بعد أن تم توقيف نشاطها قسراً بسبب اسهاماتها في توفير المناخات التي مهدت لانطلاق الحراك السلمي الجنوبي .

ودعا الزبيدي الجمعية إلى مواصلة جهودها ودورها في تعزيز اللحمة الوطنية ولملمة النسيج الاجتماعي الجنوبي، مبديا استعداده لدعم تلك الجهود الرامية إلى إعادة الجمعية لمكانتها الرائدة.

من جهتهم عبر أعضاء هيئة رئاسة الجمعية الدكتور ناصر الخبجي، والمهندس محمد محسن محمد، رئيس الجمعية، ومحمد صالح المشرقي، وصالح سيف مقبل، وعبدالله محسن محمد واحمد بن أحمد سعيد، وصالح هيثم فرج، عن امتنانهم لهذه الالتفاته .. مستعرضين ما تعرضت له الجمعية من إجراءات تعسفية وأعمال تنكيل وملاحقات لقياداتها نتيجة نشاطهم الوطني، ومؤكدين استعداد الجمعية لمواصلة دورها خدمة للجنوب وقضيته.