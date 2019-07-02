غريفيث يشيد بنتائج لقاءه بوزير الخارجية الروسي

أشاد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، بنتائج لقاءه، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو .

وقال غريفيث في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه في تويتر، "عقدت اجتماعاً مثمراً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في موسكو".

وأضاف "اشكر روسيا على دعمها المستمر لجهودي وارحّب بانخراطها البنّاء في مساعينا لتحقيق السلام في اليمن".

والتقى غريفيث اليوم الإثنين بوزير الخارجية الروسي لافروف، ضمن مساعي الدفع بعملية السلام في اليمن .

ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة في المنطقة تشمل إلى جانب روسيا ، كلاً من الامارات المتحدة العربية وسلطنة عمان .