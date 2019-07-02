المهرة.. مركز السلطان قابوس الصحي بشحن يتسلّم دفعة من المعدات الطبية

تسلّم مركز السلطان قابوس الصحي بمديرية شحن في محافظة المهرة، اليوم، وبحضور مدير عام المديرية محمد بن محمد زعبنوت، شحنة من الاجهزة والمستلزمات الطبية منها 32 مكيف مركزي نوع سامسونج ومحاليل طبية للمختبر بمبلغ 800 ألف، بالإضافة إلى اعتماد 2000 لتر ديزل للمركز وتوفير أدوية لقسم الطوارئ ب500 ألف وجهاز تحميض افلام وحافز شهري 50 الف ل 22 متعاقد.

وأشاد الدكتور خيران محمد هادي مدير المركز بهذا الدعم السخي المقدم من السلطة المحلية بالمحافظة والذي سيساهم في تحسين خدمات المركز المقدمة للمرضى و بدعم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

وكان محافظ المهرة الشيخ راجح باكريت قد وجه بدعم المركز الصحي وتزويده بالمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة وذلك خلال زيارته التفقدية لمديرية شحن واطلاعة على نشاط المركز وإحتياجات.