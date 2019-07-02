تعرف مواعيد رحلات اليمنية غداً الثلاثاء

تسيير الخطوط الجوية اليمنية، غداً الثلاثاء، عدداً من الرحلات الجوية من وإلى مطاري عدن وسيئون الدوليين حسب التالي :

رقم الرحله :605.

خط الرحله : القاهره - سيئون.

الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول : 0630 صباحا.

رقم الرحله :604.

خط الرحله : سيئون- القاهره.

الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1015 صباحا .

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رقم الرحله :601.

خط الرحله : القاهره- عدن.

الاقلاع : 0400 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 0930 صباحا .

رقم الرحله : 600.

خط الرحله : عدن- القاهره.

الاقلاع : 1600 مساء. الوصول: 1830 مساء.

رقم الرحله :608.

خط الرحله : عـدن- القاهره.

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