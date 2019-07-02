بالصور.. وكيل المهرة يبحث إمكانية تنفيذ مشاريع في الصرف الصحي

بحث وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مع شركة النخبة المتقدمة للمقاولات والصيانية العامة إمكانية تنفيذ عدداً من المشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي وذلك في إطار أهتمام السلطة المحلية بتطوير الخدمات الأساسية بالمحافظة.

واستمع الوكيل العبودي من مندوب الشركة إلى شرح عن المشاريع التي بالأمكان تنفيذها في إطار المحافظة بما فيها مشاريع الصرف الصحي.

مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع التي ستسهم في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المواطنين في مديريات المحافظة.

واستعرض الوكيل العبودي جملة من المشاريع المائية التي تنفذها السلطة المحلية والبرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن في المحافظة ، مؤكداً حرص وإهتمام السلطة المحلية بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد على تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية للنهوض بالخدمات الأساسية بالمحافظة.

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ولفت العبودي الى أهمية الشراكة والتعاون بين شركة النخبة المتقدمة للمقاولات والسلطة المحلية وجميع المكاتب ذات العلاقة.

مبدياً استعداد قيادة المحافظة في تقديم كافة التسهيلات للشركات بما يكفل أنجاح جميع مشاريع المياه وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي.

حضر اللقاء، الأستاذ محمد علي كلشات مدير عام مؤسسة الكهرباء بالمحافظة.