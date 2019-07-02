اختتام حملة نظافة شواطئ مدينة المكلا بحضرموت

شهدت مديرية المكلا اليوم الإثنين اختتام حملة نظافة شواطئ المدينة برعاية اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، وبإشراف مباشر من قبل المهندس عوض أحمد بن هامل المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض احمد بن هامل .

واستمرت حملة النظافة التي دشنتها السلطة المحلية بمدينة المكلا قرابة أسبوع عملت خلاله على تصفية شواطئ بحر المدينة بكورنيش سيف حميد، وكورنيش شارع الستين، وشواطئ مناطق بويش وروكب، من المخلفات تزامنا مع استعداد مدينة المكلا لاستقبال موسم البلدة السياحي للعام 2019م.

وشارك في الحملة التي أطلقتها السلطة المحلية شباب من مختلف مناطق مدينة المكلا عملوا خلالها على تنظيف تلك الشواطئ وإظهارها بالمنظر الجمالي الذي يليق بها .