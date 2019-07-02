جامعة حضرموت تنظم ورشة عمل بعنوان ( بناء نظام الجودة الداخلي للجامعة ) بالمكلا

عقدت بمركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت ورشة عمل بعنوان ( بناء نظام الجودة الداخلي للجامعة ) نظمها مركز التطوير الاكاديمي بمشاركة عمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الاقسام العلمية ولجان الجودة وأعضاء هيئة التدريس وفي الورشة أكد الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس جامعة حضرموت بأن هذه الورشة تأتي استكمالا للورش السابقة الخاصة بالجودة والاعتماد الاكاديمي لوضع المعايير والمقاييس وآلية التقييم الذاتي لجامعة حضرموت مشيراً إلى أن جامعة حضرموت تنفرد بهذا النظام الداخلي للجودة عن بقية الجامعات كأول جامعة لديها نظام داخلي وسيتم الرفع به لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث نيابة جديدة للجودة والاعتماد الاكاديمي في إطار الشراكة التي وقعت خلال السنوات الماضية مع مجلس الجودة والاعتماد الاكاديمي بالجامعات اليمنية معرباً عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس أمناء جامعة حضرموت الشيخ المهندس عبدالله أحمد بقشان ومركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بالجامعة .

من جانبه أشار الدكتور / عبدالله عيظة باحشوان مدير مركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بالجامعة إلى أن الورشة تهدف إلى صياغة النظام الداخلي للجودة الذي يشمل كافة أنشطة الجامعة من مدخلات وعمليات ومخرجات ويحتوي النظام على المعايير المؤسسية لبرامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا لافتاً بأنه قد تم إعداد ممارسات لكل المعايير وكذلك إعداد التقويم الذاتي باستخدام الروبرك وقال أن هذه الورشة تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات التي ينظمها مركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت .

وناقشت الورشة عددٍ من المحاور الرئيسية المتعلقة بمنهجية بناء نظام الجودة الداخلي والمعايير الفرعية والممارسات ومؤشرات الأداء وعرض نماذج الخطط والتوصيفات والتقارير وآليات التحسين والتطوير المستمر بالإضافة إلى مناقشة الهيكل التنظيمي ولجان الجودة الموحد بالجامعة والمسؤوليات والواجبات والمهام وآليات التقييم الخارجي والداخلي للجامعة .

حضر الورشة كل من : الدكتور / سالم فرج بامسعود المدير العام للبحث العلمي بنيابة الدراسات العليا والبحث العلمي والأستاذ / عبدالله علوي عيديد الأمين العام للجامعة .