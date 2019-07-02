وكيل المهرة يناقش الترتيبات النهائية لأستكمال مشروع سفلتة جنوب الغيضة

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مع عدداً من المهندسين والفنيين الترتيبات النهائية لأستكمال مشروع توسعة وسفلتة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة بتمويل محلي من السلطة المحلية بالمحافظة.

واطلع الوكيل العبودي على التصاميم و المخططات الهندسية وآلية سير العمل بمشروع سفلتة المدخل الجنوبي لمدينة الغيضة ، مستمعاً إلى شرح حول الأعمال الجارية بالمشروع من خلال أعمال التسوية وشق وفتح الطرقات ، وفقاً للمخططات والمقاييس الهندسية المعتمده.

وأكد الوكيل العبودي أن محافظة تشهد أعمال صيانة وسفلتة لعدد من الشوارع الداخلية لمديريات المحافظة.

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مشيراً إلى أهمية الأستمرار في مواكبة هذه الجهود لتنفيذ مشاريع خدمية في مختلف القطاعات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم وصولاً إلى تحقيق خدمات متكاملة.

وحث العبودي الجهات ذات العلاقة والشركة المنفذه للمشروع على ضرورة الألتزام بالمواصفات المحددة وسرعة الأنجاز بحسب المخططات والمقاييس لتخفيف من نسبة الأزدحام المروري الذي يشهده الشارع الجنوبي للعاصمة الغيضة ، مشيداً بجهود التي يبذلها مكتب الأشغال والهئية العامة للأراضي بالمحافظة وكافة المهندسين في سبيل أنجاح هذه المشاريع الخدمية.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس خالد العماد والأستاذ سالم بن طريقة نائب مدير الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة.