وكيل التربية ومدير المسيلة يتفقدان الامتحانات بثانوية سالم حسن

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم د. جمال سالم عبدون ومدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي، اليوم، سير الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 م بمديرية المسيلة رفقة مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سمير مبخوت هراش.

واطلع عبدون والدحيمي على الأجواء التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم بالمركز الامتحاني بثانوية سالم حسن معيلي.

وأكد مدير عام مديرية المسيلة أن العملية الامتحانية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة..

مشيدا بالجهود التي يبذلها مكتب التربية والتعليم في تهيئة المناخات المناسبة للطلاب.

ودعا الطلاب إلى المثابرة والاجتهاد و الاعتماد على أنفسهم سعيا لتحقيق نتائج إيجابية ومواصلة مشوارهم العلمي.