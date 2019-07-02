إدارة تنمية المرأة بالمهرة تكرم مكتب الصحة ومستشفى الغيضة والعاملات

كرمت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة، اليوم، إدارة مكتب الصحة والسكان ومستشفى الغيضة المركزي بعدد من الدروع والشهادات التقديرية. حيث قامت المدير العام لإدارة تنمية المرأة بالمحافظة لبنى كلشات خلال زيارتها لمستشفى الغيظة وتحديدا قسم الأمومة والطفولة بتكريم مدير عام مكتب الصحة والسكان عوض مبارك سعد ومدير المستشفى محسن بلحاف بشهادات تقديرية ودروع وكلمات شكر. وشمل التكريم خمس طبيبات وممرضة بشهادات ودروع مماثلة ومبالغ مالية تقديرا لجهودهم المبذولة في العيادة الرمضانية خلال شهر رمضان. وثمنت كلشات الدور الكبير الذي قدمه مكتب الصحة ومستشفى الغيضة لإنجاح العيادة الطبية والعلاجية الرمضانية التي إقامتها إدارة تنمية المرأة خلال الشهر الفضيل لأول مرة.

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