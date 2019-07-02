اختتام الدورة التدريبية حول حقوق الإنسان وإنفاذ القانون في المهرة

اختتمت اليوم الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان تحت عنوان (حقوق الإنسان وإنقاذ القانون) بمشاركة 25 مشارك من ضباط الشرطة من محافظات المهرة ومارب وحضرموت والجوف والتي نفذتها على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

وفي الأختتام القى نائب مدير الأمن العميد محمد عبدالقادر الكبس كلمة شكر فيها وزير حقوق الإنسان على منح المهرة مثل هكذا دورات خاصة في مجال حقوق الإنسان ، مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية في المحافظة تولي حقوق الإنسان أهمية كبيرة.

وأشاد الكبس باهمية الدورة في مساعدة ضباط الشرطة على فهم ومعرفة مبادئ حقوق الإنسان وليتم عكسها وتطبيقها على أرض الواقع بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان و تطبيق القانون وفقا للمعايير الدولية، منوها بأن المهرة بحاجة الى الأنشطة والدورات والتي سيكون لها بالغ الأثر على حياة الناس ويساعد على بناء مؤسسة شرطوية وأمنية ذات طابع حقوقي.

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وتحدث مدير عام مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة الاستاذ محمود القميري شاكراً القائمين على تنظيم الدورة وإنجاحها ، متمنيا من المشاركين العمل بكل ما تلقوه من معلومات ومهارات وعكسها في مرافق عملهم، مشيرا بأن المشاركين تم اختيارهم بعناية حيث انهم المعنيون بتطبيق القوانين.

وأضاف القميري أن الدورة جاءت في مرحلة حساسة وملحة وتهدف للحد من ممارسة اي انتهاكات قد تمارسها الأجهزة الأمنية بغير قصد أثناء تأدية واجبها ، مشيدا يتفاعل المشاركين في الدورة.

وفي نهاية الدورة تم توزيع شهادات تقديرية على المشاركين .