شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح على أمن مدينة مارب وسقوط ضحايا .. ووكالة تكشف تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ​ استشهد اثنين من منتسبي الأمن بمحافظة مأرب ، وأصيب 2 آخرين في اعتداء آثم لعناصر خارجة عن القانون استهدف طقم المراقبة الأمنية على جانب الطريق العام عند مفرق السد جنوب مدينة مأرب مساء اليوم.

وأوضح مصدر أمني بشرطة المحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أنه في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، باشرت عناصر تخريبية إطلاق النار على أحد الأطقم التابعة لقوات الأمن الخاصة الذي يقوم بمهمة مراقبة أمنية على الطريق العام .

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط سيارة الجناة الذين تخفوا في المزارع ولاذوا بالفرار ، ومازالت تتعقبهم حتى يتم القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم القانوني الرادع.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية ستتصدى بكل حزم لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة والاعتداء على منتسبي الشرطة والأمن الذين يقومون بواجبهم الوطني.