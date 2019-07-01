شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شاهد... أول ظهور للرئيس التونسي بعد تدهور حالته الصحية .. شاهد كيف أصبح (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في صورة برفقة مجموعة من الأطباء، فيما قال نجله إن والده غادر المستشفى العسكري مساء الاثنين، وذلك بعد 4 أيام أمضاها هناك إثر تعرضه لوعكة صحية وصفت بـ”الحادة”.

وأضاف حافظ السبسي على صفحته على فيسبوك، أن “صحة والده جيدة”، لافتا إلى أنه “سيستأنف نشاطه في غضون أيام من الآن”.

وكان الرئيس التونسي قد نقل إلى المستشفى يوم الخميس، بسبب وعكة صحية وصفتها الرئاسة التونسية بـ”الحادة”.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، الجمعة، إن رئيس الجمهورية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، واطمأن على الوضع العام بالبلاد.

وفي وقت سابق، زار رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، السبسي، 92 عاما، في المستشفى العسكري، ودعا لوقف بث الشائعات بشأن صحته.