شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يكشف عن ظاهرتان كونيتان نادرتان ستشهدهما اليمن وعدة دول في العالم غدا الثلاثاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي الخبير الدولي في "الفيزياء الفلكية" على صفحته بالفيس بوك عن حدثين فلكيين في يوليو القادم و يقول العالم على موعد يوم الثلاثاء القادم 2 يوليو 2019 مع كسوف كلي للشمس حيث يبدا أول ملامسة لدائرة شبه الظل (الكسوف الجزئي) الساعة 7:55 مساءا بتوقيت صنعاء (UTC+3).

يكون ذلك بعد غروب الشمس على اليمن، أول ملامسة لدائرة الظل (الكسوف الكلي) الساعة 9:01 مساءً بتوقيت صنعاء (UTC+3) وذروة الكسوف يكون الساعة 10:22 مساءً بتوقيت صنعاء، كما نوضح أنه لا يمكن رؤية الكسوف من اليمن وجميع دول الوطن العربي والنصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يكون الكسوف مرئيا من جنوب المحيط الهادي و أمريكا اللاتينية كما تمر دائرة الكسوف الكلي في كلا من تشيلي و الارجنتين.

