شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : لأول مرة تتخذ قرار صارم ضد كل من يسيء لليمنيين في المملكة او ينتقص منه في ومواقع التواصل الاجتماعي .. تنفيذ فوري وهذة اول النتائج (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي انيس منصور ان الاجهزة الامنية في السعودية وجهت بمنع الاساءة والانتقاص من الشعب اليمني في وسائل الإعلام او مواقع التواصل الإجتماعي.

واضاف انيس منصور في تغريدة رصدها موقع صوت المغتربين ان دوائر أمنية في #السعودية وحعت بمنع اي ناشط او اعلامي سعودي من ازدراء وانتقاص الشعب اليمني بأي لغة عنصرية.

واكد الصحفي الجنوبي انيس منصور ان التوجيهات الامنية بدأ تنفيذها بالفعل وقد تم على اثر ذلك ايقاف عددا من الصفحات والحسابات التي كانت تهاجم اليمن والشعب اليمني .

يشار الى ان عددا من الناشطين والاعلامين كانو قد شنو حملة اعلامية خلال الايام الماضية هاجمو من خلالها الشرعية اليمنية وسخرو من الشعب اليمني ، ساعدهم في ذلك حسابات تابعة لعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي واخرى وهمية تحمل اسماء وكنيات سعودية.