تعزيزات عسكرية ضخمة تتوجه الان الى هذه المحافظة وتوقعات بمعارك شرسة (تفاصيل ما يحدث)

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عدن - ياسمين التهامي - دارت الليلة الماضية، مواجهات عنيفة شهدتها خطوط التماس بين قوات الجيش الوطني من جهة، ومليشيا الحوثي الانقلابية، عقب هجوماً واسعاً شنته الأخيرة باتجاه المناطق المحررة في مدينة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش قامت بعملية نوعية، رداً على تصعيد الميليشيات ومحاولتها التقدم صوب الأحياء المحررة، دمرت خلالها مخابئ مُستحدثة للمتمردين داخل مدينة الحديدة.
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المصادر أكدت أن القصف استهدف عناصر الميليشيات، عقب رصد محاولات للتقدم من محيط “جولة الحلقة” و”معسكر الدفاع الساحلي” صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع “الخمسين” داخل مدينة الحديدة.
وأشارت إلى أن المليشيات المدعومة من إيران دفعت بمزيدًا من القوات صوب منطقتي “الجبليّة” جنوبي مديرية التحيتا، و”الجاح” بمديرية بيت الفقيه.
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