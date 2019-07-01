شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يعلن رسميا عن نتائج التحقيق مع السقاف ورفاقه على خلفية أحداث اب ويصدر هذه القرارات .. وهذة تفاصيل التصفية والمؤامرة القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة لـ"يمن الغد" اعتزام قيادات مليشيا الحوثي إعادة عبدالحافظ السقاف لممارسة عمله مديراً لأمن محافظة إب بعد المواجهات الدامية التي شهدتها المدينة الاثنين الماضي.

وأضافت مصادر "يمن الغد" بأن قيادة المليشيا الحوثية شكلت لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة إب الاثنين الماضي وسقط فيها قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية أبرزهم القيادي الحوثي إسماعيل عبدالقادر سفيان والمعين من قبل مليشيا الحوثي وكيلاً للمحافظة.

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وبحسب المصادر فإن تقرير اللجنة جاء لصالح القيادي الحوثي عبدالحافظ السقاف فيما صدرت قرارات وأوامر للحوثي بالقبض على أحمد عبدالرحمن صالح حسان سفيان المعين من قبل مليشيا الحوثي قائداً للأمن المركزي، وصدر أمر قبض على القيادي الحوثي محمد علي أحمد سفيان والمعين من قبل المليشيا مديراً لقسم 17 يوليو، فيما تسعى قيادات حوثية أخرى لإقالته بتهمة تفجير الأوضاع بمحافظة إب بين قيادات جماعة الحوثي.

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ولا تزال قيادات قوات ما يسمى بالأمن الوقائي للحوثيين هي من تدير الأوضاع الأمنية بالمحافظة منذ مساء الاثنين الماضي.

وفي هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة لـ "يمن الغد" أن ظهور نتائج التحقيق من قبل لجنة مليشيا الانقلاب بهذه الطريقة لصالح السقاف، يأتي في سياق محاولة المليشيا امتصاص الغضب وحالة التوتر الموجودة في إب بعد أن تزايدت حالة التذمر من تصرفات قادة المليشيا الانقلابية التي قدمت من خارج إب أو تلك المتحوثة التي ليس لها علاقة بالعمل الأمن والعسكري، مشيرة إلى أن ظهور التحقيق لصالح السقاف يأتي لقطع الطريق أمام السقاف وأتباعه من الالتحاق بصفوف الشرعية أو الاعتكاف في منازلهم.

مصادر "يمن الغد" ذاتها لم تستبعد بأن يكون هناك شيء تدبره قيادة المليشيات في #صنعاء للواء #السقاف متوقعة بأن يكون قرار تصفية السقاف والتخلص منه قد صدر والمسألة مسألة وقت فقط.