شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : مبادرة جديدة بشأن مرتبات الموظفين تنهي اتفاق السويد .. والحوثيون يتنازلون عن 3 موانئ عملاقة (تفاصيل هامة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون، اليوم، عن مبادرة اقتصادية منبثقة عن اتفاق السويد الموقع مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ديسمبر 2018 باشراف الامم المتحدة.



ونقلت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين عن مصدر لم تسمه القول ان المبادرة التي سيعلنها المجلس السياسي الاعلى، مساء اليوم، تتضمن توريد إيرادات الموانئ الثلاثة؛ الحديدة، ‎رأس عيسى، ‎الصليف إلى الحساب الخاص لصرف المرتبات لكل اليمنيين.

وتوقفت المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين منذ اكثر من عامين، في الوقت الذي رفض فيه الحوثيون عرضا للحكومة الشرعية بتسليم الايرادات التي يجنونها في مناطقهم مقابل صرف المرتبات.

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واشارت القناة الى ان المجلس حمل الحكومة الشرعية كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال ‎مشاورات السويد.

وقالت القناة ان المجلس السياسي الاعلى(سلطة الحكم التي تدير مناطق الحوثيين) دعا الحكومة الشرعية الى تحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه "القيود الاقتصادية الجائرة".