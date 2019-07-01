شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفاجئ الجميع ويوجه رسالة عاجلة لزعماء العالم بتراجعه عن خيار الحرب .. ماذا يحدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أبلغ القادة الذين التقاهم في قمة العشرين أن المملكة لا تسعى ولا تريد حرباً مع إيران.







وقال الجبير إن ولي العهد شدد على ضرورة عدم السماح باستمرار السياسة العدوانية الإيرانية، كما أكد على ضرورة اتخاذ موقف دولي لوقف ممارسات طهران.