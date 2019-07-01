ورد الان : تفاصيل خيانة علي محسن الاحمر وتنفيذه لمؤامرة قطرية وعرقلة تقدم قوات الجيش لتحرير الحديدة .. الجنرال العجوز يقدم خطة الاستسلام للمبعوث الاممي

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عدن - ياسمين التهامي - أكد الفريق علي محسن الاحمر نائب رئيس الجمهورية خيانته للشرعية وتواطؤه مع الحوثيين في معركة جبهة الساحل الغربي فحسب مصدر يمني أن الحكومة اليمنية قدمت رؤيتها من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق «الحديدة» وهو أحد مخرجات مشاورات السويد اليمنية التي عقدت نهاية العام الماضي. اخبار تهمك: Advertisements وأوضح المصدر وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحكومة ناقشت ذلك مع الأمم المتحدة في اللقاء الذي جمع بين نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر بالمبعوث الأممي في الرياض يوم 26 من يونيو (حزيران) 2019.

وتضمنت الرؤية التي تقدمت بها الحكومة اليمنية خروج ميليشيا الحوثي من الموانئ ومن مدينة الحديدة وفق زمن محدد يتم الاتفاق عليه، على أن يتم تسليم الأمن للقوات الأمنية وخفر السواحل الموجودة في كشوفات العام 2014 بموجب القانون اليمني، والتعامل وفق آلية معينة في حال انتهاء المدة وعدم التنفيذ.

وحسب مصادر سياسية عليا فان علي محسن الاحمر هو من يقف وراء اتفاق السويد بهدف عرقلة تقدم القوات المشتركة لتحرير ميناء الحديدة وفق توجيهات قطرية

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