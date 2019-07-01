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تفاصيل جديدة.. الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي متورطة في محاولة الانقلاب على شقيقها وابن زايد حاول ابتزازها

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عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب “بوغانم” الشهير بتسريباته على تويتر، معلومات صادمة ومفاجئة عن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد بعد تداول أنباء عن هروبها لألمانيا، حيث زعم أنها كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على ملك الأردن والتي تحدثت عنها تقارير سابقة.

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وقال “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 120 ألف شخص على تويتر في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) إن هناك من قال بأن زوج الأميرة هيا محمد بن راشد هو من قام بتهريبها حتى لا يقوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بابتزاز زوجها وأخيها الملك عبدالله بإدخالها طرفا في عملية ضغط من أجل صفقة القرن.

 

بوغانم@hassanalishaq73

 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143236753517613058

سأكتب هذه التغريدات
ليست دفاعا" عن محمد بن راشد المكتوم
ولكن لوضع النقاط على الحروف
ملاحظه
ولا..الزم احد بتصديقي او اخذ الامر
من باب المعلومات المؤكده بقدر ماهي
مصادر خاصه من احد اهل الثقه بالنسبه لي

بوغانم@hassanalishaq73

اولا"..انتشر منذ ايام خبر
هروب هيا بنت الحسين من دبي الى المانيا
وطلبها للجوء الدولي وطلب الطلاق من زوجها
محمد بن راشد المكتوم
وهناك من قال بأن زوجها هو من قام بتهريبها
حتى لا..يقوم محمد بن زايد بأبتزاز
زوجها واخيها الملك عبدالله بأدخالها
طرف في عملية ضغط من اجل صفقة القرن

٢٧٣

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143237653908901888

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143237653908901888

 

وزعم نقلا عن مصادر خاصة به وصفها بأنها (موثوقة)  بأن هيا بنت الحسين كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين في الأردن، مما جعل الملك يزيح قيادات أمنية عليا منها رئيس المخابرات العامة الأردني وقيادات أمنية أخرى، وطرد سفير الإمارات في الأردن ورئيس جهاز أمن أبوظبي السابق مطر الشامسي.

 

بوغانم@hassanalishaq73

 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143238435723010049

https://twitter.com/_/status/1143237653908901888

وبعد انتشار الخبر
تم نشر القصيده قصيده منسوبه للمكتوم
ينتقد فيه زوجته هيا بنت الحسين بأنها
خانته
ولكن على حسب المصادر التي وردتني
بأن القصيده في الاساس ليست له ولم يكتبها
بل من قام بكتابتها امرأه
وراعت في القصيده اخذ اسلوب المكتوم

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143238435723010049/photo/1

 

بوغانم@hassanalishaq73

المصادر افادتني بأن هيا بنت الحسين
كانت طرف في المحاوله الانقلابيه الفاشله
على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين
في الاردن مماجعل الملك يزيح قيادات
امنيه عليا منها رئيس المخابرات العامه الاردني
وقيادات امنيه اخرى
وطرد سفير الامارات في الاردن
ورئيس جهاز امن ابوظبي السابق
مطر الشامسي

٢٨٤

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143239302773649408

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143239302773649408

 

وتابع “بوغانم” نقل معلوماته التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها:”وبسبب تأمر هيا بنت الحسين في المحاولة الانقلابية ضد شقيقها لم ترجع للأردن خشية من الملك”

كما لفت المغرد الشهير إلى أن محمد بن راشد سبق أن حذر زوجته هيا من التعامل مع ثلاثة أفراد من أبوظبي وأن عليها عدم التعامل معهم نهائيا، وصادف في إحدى المرات خروج أحدهم من قصر هيا بنت الحسين وهذا الأمر أزعج حاكم دبي.

 

بوغانم@hassanalishaq73

 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143239302773649408

https://twitter.com/_/status/1143238435723010049

المصادر افادتني بأن هيا بنت الحسين
كانت طرف في المحاوله الانقلابيه الفاشله
على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين
في الاردن مماجعل الملك يزيح قيادات
امنيه عليا منها رئيس المخابرات العامه الاردني
وقيادات امنيه اخرى
وطرد سفير الامارات في الاردن
ورئيس جهاز امن ابوظبي السابق
مطر الشامسي

بوغانم@hassanalishaq73

وبسبب تأمر هيا بنت الحسين
في المحاوله الانقلابيه ضد شقيقها
لم ترجع للاردن خشية من الملك
ملاحظه مهمه للغايه
محمد بن راشد المكتوم حذر زوجته هيا
من التعامل مع ثلاثة افراد من اهل ابوظبي
وان عليها عدم التعامل معهم نهائيا"
وصادف في احدى المرات خروج احدهم
من قصر هيا بنت الحسين

٢٥٩

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143240304545488896

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

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https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143240304545488896

 

بعدها وبحسب “بوغانم” خرجت تسريبات بأن هناك اختلاسات مالية قامت بها هيا بنت الحسين من أموال الدولة كانت عن طريق مكتبها ولكن تبين بعدها بأن جزء من الاموال خرجت بالفعل لتنفيذ عملية الانقلاب على الملك عبدالله وهي فعليا تسمى عملية اختلاس لأنها ذهبت لتنفيذ امر ما.

 

بوغانم@hassanalishaq73

 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143240304545488896

https://twitter.com/_/status/1143239302773649408

وبسبب تأمر هيا بنت الحسين
في المحاوله الانقلابيه ضد شقيقها
لم ترجع للاردن خشية من الملك
ملاحظه مهمه للغايه
محمد بن راشد المكتوم حذر زوجته هيا
من التعامل مع ثلاثة افراد من اهل ابوظبي
وان عليها عدم التعامل معهم نهائيا"
وصادف في احدى المرات خروج احدهم
من قصر هيا بنت الحسين

بوغانم@hassanalishaq73

وهذا الامر ازعج محمد بن راشد المكتوم
بعدها خرجت تسريبات بأن هناك اختلاسات
ماليه قامت بها هيا بنت الحسين من اموال
الدوله كانت عن طريق مكتبها
ولكن تبين بعدها
بأن جزء من الاموال خرجت بالفعل لتنفيذ
عملية الانقلاب على الملك عبدالله
وهي فعليا" تسمى عملية اختلاس لانها
ذهبت لتنفيذ امر ما

٢٥٤

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241091002589191

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241091002589191

 

وزعم المغرد الشهير أيضا أنه حين قدم الملك عبدالله بن الحسين للاستفسار من محمد بن راشد المكتوم عن الامر ذهل مما سمع، مضيفا:” وهذا الامر سبب صدمه للمكتوم بسبب تدخل زوجته بالتآمر مع جهاز أمن أبوظبي للانقلاب على ملك الأردن وعليه تعمد جهاز أمن أبوظبي نشر عملية هروب هيا عن المكتوم للتشتيت عن الأمر الرئيسي وهو تورط أبوظبي في عملية الانقلاب”

 

بوغانم@hassanalishaq73

 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241091002589191

https://twitter.com/_/status/1143240304545488896

وهذا الامر ازعج محمد بن راشد المكتوم
بعدها خرجت تسريبات بأن هناك اختلاسات
ماليه قامت بها هيا بنت الحسين من اموال
الدوله كانت عن طريق مكتبها
ولكن تبين بعدها
بأن جزء من الاموال خرجت بالفعل لتنفيذ
عملية الانقلاب على الملك عبدالله
وهي فعليا" تسمى عملية اختلاس لانها
ذهبت لتنفيذ امر ما

بوغانم@hassanalishaq73

حين قدم الملك عبدالله بن الحسين
للاستفسار من محمد بن راشد المكتوم
عن الامر ذهل مما سمع وعلم
وهذا الامر سبب صدمه للمكتوم
بسبب تدخل زوجته بالتأمر مع جهاز
امن ابوظبي للانقلاب على ملك الاردن
وعليه تعمد جهاز امن ابوظبي
بنشر عملية هروب هيا عن المكتوم
والترويج للقصيده

٢٤٨

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241875685629953

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241875685629953

 

واختتم “بوغانم” تغريداته بالإشارة إلى أن ابن زايد هدد ابن راشد بأنه إن تحدث عن أمر العملية الانقلابية في الاردن سيقوم بتصفية ابنه ولي العهد حمدان بن محمد بن راشد المكتوم”

 

بوغانم@hassanalishaq73

 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241875685629953

https://twitter.com/_/status/1143241091002589191

حين قدم الملك عبدالله بن الحسين
للاستفسار من محمد بن راشد المكتوم
عن الامر ذهل مما سمع وعلم
وهذا الامر سبب صدمه للمكتوم
بسبب تدخل زوجته بالتأمر مع جهاز
امن ابوظبي للانقلاب على ملك الاردن
وعليه تعمد جهاز امن ابوظبي
بنشر عملية هروب هيا عن المكتوم
والترويج للقصيده

بوغانم@hassanalishaq73

للتشتيت عن الامر الرئيسي
وهو تورط ابوظبي في عملية الانقلاب
ملاحظه
هناك جزئيه اتفق فيها مع شقيقي الادعم
وهو تهديد بن زايد للمكتوم
ان تحدثت عن امر العمليه الانقلابيه
في الاردن سأقوم بتصفية ابنك
ولي العهد حمدان بن محمد بن راشد المكتوم
واقبل بهذه الفرضيه

٣٥٣

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143242484333629443

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143242484333629443

 

وكان موقع “إمارات ليكس” كشف قبل أيام عن هروب زوجة بن راشد إلى ألمانيا مع نجلها زايد وابنتها بمساعدة دبلوماسي ألماني.

وذكر أن الأميرة هيا طلبت فور وصولها من السلطات الألمانية اللجوء والطلاق من زوجها محمد بن راشد.

وأكد أن كلا من محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلبا من السلطات الألمانية إعادة الأميرة الأردنية وابنها وابنتها إلى دولة الإمارات، إلا أن برلين رفضت هذا الطلب بشدة وأكدت التزامها بعدم ممارسة الإعادة القسرية تحت أي اعتبارات بحق الأميرة الأردنية.

والأميرة هيا بنت الحسين (3 مايو 1974)، ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين وعُينت سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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