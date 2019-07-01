شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة.. الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي متورطة في محاولة الانقلاب على شقيقها وابن زايد حاول ابتزازها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب “بوغانم” الشهير بتسريباته على تويتر، معلومات صادمة ومفاجئة عن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد بعد تداول أنباء عن هروبها لألمانيا، حيث زعم أنها كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على ملك الأردن والتي تحدثت عنها تقارير سابقة.

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وقال “بوغانم” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 120 ألف شخص على تويتر في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) إن هناك من قال بأن زوج الأميرة هيا محمد بن راشد هو من قام بتهريبها حتى لا يقوم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بابتزاز زوجها وأخيها الملك عبدالله بإدخالها طرفا في عملية ضغط من أجل صفقة القرن.

بوغانم@hassanalishaq73 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143236753517613058 سأكتب هذه التغريدات

ليست دفاعا" عن محمد بن راشد المكتوم

ولكن لوضع النقاط على الحروف

ملاحظه

ولا..الزم احد بتصديقي او اخذ الامر

من باب المعلومات المؤكده بقدر ماهي

مصادر خاصه من احد اهل الثقه بالنسبه لي بوغانم@hassanalishaq73 اولا"..انتشر منذ ايام خبر

هروب هيا بنت الحسين من دبي الى المانيا

وطلبها للجوء الدولي وطلب الطلاق من زوجها

محمد بن راشد المكتوم

وهناك من قال بأن زوجها هو من قام بتهريبها

حتى لا..يقوم محمد بن زايد بأبتزاز

زوجها واخيها الملك عبدالله بأدخالها

طرف في عملية ضغط من اجل صفقة القرن ٢٧٣ https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143237653908901888 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143237653908901888

وزعم نقلا عن مصادر خاصة به وصفها بأنها (موثوقة) بأن هيا بنت الحسين كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين في الأردن، مما جعل الملك يزيح قيادات أمنية عليا منها رئيس المخابرات العامة الأردني وقيادات أمنية أخرى، وطرد سفير الإمارات في الأردن ورئيس جهاز أمن أبوظبي السابق مطر الشامسي.

بوغانم@hassanalishaq73 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143238435723010049 https://twitter.com/_/status/1143237653908901888 وبعد انتشار الخبر

تم نشر القصيده قصيده منسوبه للمكتوم

ينتقد فيه زوجته هيا بنت الحسين بأنها

خانته

ولكن على حسب المصادر التي وردتني

بأن القصيده في الاساس ليست له ولم يكتبها

بل من قام بكتابتها امرأه

وراعت في القصيده اخذ اسلوب المكتوم https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143238435723010049/photo/1 بوغانم@hassanalishaq73 المصادر افادتني بأن هيا بنت الحسين

كانت طرف في المحاوله الانقلابيه الفاشله

على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين

في الاردن مماجعل الملك يزيح قيادات

امنيه عليا منها رئيس المخابرات العامه الاردني

وقيادات امنيه اخرى

وطرد سفير الامارات في الاردن

ورئيس جهاز امن ابوظبي السابق

مطر الشامسي ٢٨٤ https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143239302773649408 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143239302773649408

وتابع “بوغانم” نقل معلوماته التي لم يتسن لنا التأكد من صحتها:”وبسبب تأمر هيا بنت الحسين في المحاولة الانقلابية ضد شقيقها لم ترجع للأردن خشية من الملك”

كما لفت المغرد الشهير إلى أن محمد بن راشد سبق أن حذر زوجته هيا من التعامل مع ثلاثة أفراد من أبوظبي وأن عليها عدم التعامل معهم نهائيا، وصادف في إحدى المرات خروج أحدهم من قصر هيا بنت الحسين وهذا الأمر أزعج حاكم دبي.

بوغانم@hassanalishaq73 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143239302773649408 https://twitter.com/_/status/1143238435723010049 المصادر افادتني بأن هيا بنت الحسين

كانت طرف في المحاوله الانقلابيه الفاشله

على شقيقها الملك عبدالله بن الحسين

في الاردن مماجعل الملك يزيح قيادات

امنيه عليا منها رئيس المخابرات العامه الاردني

وقيادات امنيه اخرى

وطرد سفير الامارات في الاردن

ورئيس جهاز امن ابوظبي السابق

مطر الشامسي بوغانم@hassanalishaq73 وبسبب تأمر هيا بنت الحسين

في المحاوله الانقلابيه ضد شقيقها

لم ترجع للاردن خشية من الملك

ملاحظه مهمه للغايه

محمد بن راشد المكتوم حذر زوجته هيا

من التعامل مع ثلاثة افراد من اهل ابوظبي

وان عليها عدم التعامل معهم نهائيا"

وصادف في احدى المرات خروج احدهم

من قصر هيا بنت الحسين ٢٥٩ https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143240304545488896 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر Advertisements https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143240304545488896

بعدها وبحسب “بوغانم” خرجت تسريبات بأن هناك اختلاسات مالية قامت بها هيا بنت الحسين من أموال الدولة كانت عن طريق مكتبها ولكن تبين بعدها بأن جزء من الاموال خرجت بالفعل لتنفيذ عملية الانقلاب على الملك عبدالله وهي فعليا تسمى عملية اختلاس لأنها ذهبت لتنفيذ امر ما.

بوغانم@hassanalishaq73 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143240304545488896 https://twitter.com/_/status/1143239302773649408 وبسبب تأمر هيا بنت الحسين

في المحاوله الانقلابيه ضد شقيقها

لم ترجع للاردن خشية من الملك

ملاحظه مهمه للغايه

محمد بن راشد المكتوم حذر زوجته هيا

من التعامل مع ثلاثة افراد من اهل ابوظبي

وان عليها عدم التعامل معهم نهائيا"

وصادف في احدى المرات خروج احدهم

من قصر هيا بنت الحسين بوغانم@hassanalishaq73 وهذا الامر ازعج محمد بن راشد المكتوم

بعدها خرجت تسريبات بأن هناك اختلاسات

ماليه قامت بها هيا بنت الحسين من اموال

الدوله كانت عن طريق مكتبها

ولكن تبين بعدها

بأن جزء من الاموال خرجت بالفعل لتنفيذ

عملية الانقلاب على الملك عبدالله

وهي فعليا" تسمى عملية اختلاس لانها

ذهبت لتنفيذ امر ما ٢٥٤ https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241091002589191 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241091002589191

وزعم المغرد الشهير أيضا أنه حين قدم الملك عبدالله بن الحسين للاستفسار من محمد بن راشد المكتوم عن الامر ذهل مما سمع، مضيفا:” وهذا الامر سبب صدمه للمكتوم بسبب تدخل زوجته بالتآمر مع جهاز أمن أبوظبي للانقلاب على ملك الأردن وعليه تعمد جهاز أمن أبوظبي نشر عملية هروب هيا عن المكتوم للتشتيت عن الأمر الرئيسي وهو تورط أبوظبي في عملية الانقلاب”

بوغانم@hassanalishaq73 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241091002589191 https://twitter.com/_/status/1143240304545488896 وهذا الامر ازعج محمد بن راشد المكتوم

بعدها خرجت تسريبات بأن هناك اختلاسات

ماليه قامت بها هيا بنت الحسين من اموال

الدوله كانت عن طريق مكتبها

ولكن تبين بعدها

بأن جزء من الاموال خرجت بالفعل لتنفيذ

عملية الانقلاب على الملك عبدالله

وهي فعليا" تسمى عملية اختلاس لانها

ذهبت لتنفيذ امر ما بوغانم@hassanalishaq73 حين قدم الملك عبدالله بن الحسين

للاستفسار من محمد بن راشد المكتوم

عن الامر ذهل مما سمع وعلم

وهذا الامر سبب صدمه للمكتوم

بسبب تدخل زوجته بالتأمر مع جهاز

امن ابوظبي للانقلاب على ملك الاردن

وعليه تعمد جهاز امن ابوظبي

بنشر عملية هروب هيا عن المكتوم

والترويج للقصيده ٢٤٨ https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241875685629953 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241875685629953

واختتم “بوغانم” تغريداته بالإشارة إلى أن ابن زايد هدد ابن راشد بأنه إن تحدث عن أمر العملية الانقلابية في الاردن سيقوم بتصفية ابنه ولي العهد حمدان بن محمد بن راشد المكتوم”

بوغانم@hassanalishaq73 · https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143241875685629953 https://twitter.com/_/status/1143241091002589191 حين قدم الملك عبدالله بن الحسين

للاستفسار من محمد بن راشد المكتوم

عن الامر ذهل مما سمع وعلم

وهذا الامر سبب صدمه للمكتوم

بسبب تدخل زوجته بالتأمر مع جهاز

امن ابوظبي للانقلاب على ملك الاردن

وعليه تعمد جهاز امن ابوظبي

بنشر عملية هروب هيا عن المكتوم

والترويج للقصيده بوغانم@hassanalishaq73 للتشتيت عن الامر الرئيسي

وهو تورط ابوظبي في عملية الانقلاب

ملاحظه

هناك جزئيه اتفق فيها مع شقيقي الادعم

وهو تهديد بن زايد للمكتوم

ان تحدثت عن امر العمليه الانقلابيه

في الاردن سأقوم بتصفية ابنك

ولي العهد حمدان بن محمد بن راشد المكتوم

واقبل بهذه الفرضيه ٣٥٣ https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143242484333629443 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر https://twitter.com/hassanalishaq73/status/1143242484333629443

وكان موقع “إمارات ليكس” كشف قبل أيام عن هروب زوجة بن راشد إلى ألمانيا مع نجلها زايد وابنتها بمساعدة دبلوماسي ألماني.

وذكر أن الأميرة هيا طلبت فور وصولها من السلطات الألمانية اللجوء والطلاق من زوجها محمد بن راشد.

وأكد أن كلا من محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد طلبا من السلطات الألمانية إعادة الأميرة الأردنية وابنها وابنتها إلى دولة الإمارات، إلا أن برلين رفضت هذا الطلب بشدة وأكدت التزامها بعدم ممارسة الإعادة القسرية تحت أي اعتبارات بحق الأميرة الأردنية.

والأميرة هيا بنت الحسين (3 مايو 1974)، ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين وعُينت سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة.