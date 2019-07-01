عاجل : هجوم كاسح لطيران الحوثيين على المطارات السعودية قبل قليل (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء باتجاه السعودية. اخبار تهمك: Advertisements وذكرت قيادة القوات المشتركة للتحالف: "قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة". وقد تم تدمير الطائرة داخل الأجواء اليمنية.

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