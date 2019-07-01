شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد| جريمة بشعة .. امراة عربيّة قتلت رضيعها وقطّعته إلى أجزاء ورمته في شبكة الصرف الصحي!!(فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اهتزت مدينة تاوريرت المغربية على وقع جريمة بشعة، اكتشفها أحد العمال، مساء الجمعة، ليتبين ان شابةً (28 عاماً) قتلت رضيعها وقطّعته ورمته في شبكة الصرف الصحي.

وبينما كان العامل يحاول تنظيف بالوعة مغلقة بـ”حي التقدم”، اكتشف أن السبب وجود رجل آدمية صغيرة بها.

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وقام العامل بإخبار الشرطة ومصلحة الوقاية المدنية، الذين انتقلوا إلى المكان على الفور، حيث تجمهر العديد من السكان.

ومن خلال التحقيقات الأولية تم الوصول إلى المشتبه بها واعتقالها، ويجري حاليًا التحقيق معها حول دوافع جريمتها، وإن كان يرجح أنها فعلت ذلك خوفًا من افتضاح حملها غير الشرعي.