شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 70 عام ... زوجة الرئيس الامريكي ترامب تحصل على حريتها وتفاجئ الجميع بهذا التصريح ( تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت إيفانا ترامب طليقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انفصالها عن صديقها وزوجها السابق، روسانو روبيكوندي.

حيث قالت إيفانا إنها تريد أن تكون امرأة حرة لديها الكثير من النقود، وأضافت:

“يعجبني أن يكون لدي أصدقاء، ولدي الكثير من الرجال الذين يأخذونني لتناول الغداء والعشاء وحشور الفعاليات الخيرية، لكنني لا أريد أن أكون مرتبطة”.

هذا وشوهدت إيفانا البالغة من العمر 70 عاماً، يوم الخميس الماضي، وهي تمشي تحت أشعة الشمس في منطقة سان تروبيه الفرنسية، بعد ساعات فقط من إعلانها انفصالها عن حبيبها الإيطالي روسانو البالغ من العمر 47 عاماً.

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