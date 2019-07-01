شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة....قائد طائرة الموت يفضح شركةالخطوط الجوية اليمنية ويكشف تفاصيل هبوط الطائرة الاضطراري في مطار القاهرة(صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كابتن قائد طائرة اليمنية في رحلتها الكارثية رقم 906 القاهرة عدن يتناقض مع رواية الشركة لخبر فضيحة عودة الرحلة اضطراريا إلى مطار القاهرة بعد نصف ساعة من اقلاعها منه. وقال في توضيح كتابي له ان العودة بسبب دخول اثنبن من كبار السن المسافرين على متن الرحلة في غيبوبة اضطرته انسانيا للعودة إلى المطار بحمولة الطائرة الزائدة ومع الهبوط الاضطراري اخبار تهمك وثيقة....قائد طائرة الموت يفضح شركةالخطوط الجوية اليمنية ويكشف تفاصيل هبوط الطائرة الاضطراري في مطار القاهرة(صور) السعودية تستثني اليمنين وتمنحهم فرصة العمل في المنشآت المختلفة Advertisements بشرى سارة لليمنيين داخل السعودية وخارجها !(تفاصيل) فيصل القاسم يكشف تفاصيل ”أخطر عملية” ستهز الخليج.. ويؤكد: الوضع أصبح خطيرًا جدًا والمنطقة على وشك الانفجار انفجرت اطاري الطائرة رقم 3 و4 ولم تنفجر بالاجواء مع ان لا أحد يمكنه القول أو تصديق ان الإطارات انفجرا بالجو. بينما شركة اليمنية سبق وأن زعمت في خبرها عن رحلة الطائرة أن المسافرة رضية السقاف هي من تازمت حالتها الصحية في الأجواء فعادت الطائرة إلى مطارالقاهرة تقديرا لوضعها الإنساني.

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