حضرموت .. وقفة احتجاجية تندد باختطاف الرائد بازهير والمرافقين له في مأرب

نظم العشرات من أبناء مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، اليوم الاثنين، أمام مبنى مجمع الدوائر الحكومي، وقفة احتجاجية، تنديداً باختطاف الرائد عبيد بازهير في محافظة مأرب.

وحمل أبناء مدينة سيئون، خلال الوقفة لافتات تشجب التأخير والمماطلة الزائدة ـ حد وصفهم ـ من قبل الخاطفين في الافراج عن الرائد عبيد بازهير والمرافقين له.

وعبّر المحتجون أن استيائهم الشديد من استمرار اختطاف بازهير، داعين السلطات الحكومية إلى حسم الأمر والتعامل مع الخاطفين بأسرع وقت ممكن .

وكان قد اختطف الرائد بازهير والمرافقين له، قبل اسبوع على يد قبائل بمحافظة مأرب عند ذهابه إلى مأرب في مهمة أسندت إليه .

