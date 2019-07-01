أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 1 يوليو/تموز 2019، وهي كالتالي: الشرعية ترفض إعادة التفاوض على إتفاق ستوكهولم

https://www.alyamanalaraby. com/400171 صراع قيادات الميليشيات يمتد إلى معظم مناطق سيطرتها

https://www.alyamanalaraby. com/400172 الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع جديدة في صعدة

https://www.alyamanalaraby. com/400181 سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي جراء قصف لمقاتلات التحالف في حجة

https://www.alyamanalaraby. com/400188 قوات الجيش مدعومة بمقاتلات التحالف تشن هجوما عسكريًا واسعا في صعدة والجوف

https://www.alyamanalaraby. com/400189 مجلس الوزراء يوافق على طباعة مليون جواز بشكل عاجل

https://www.alyamanalaraby. com/400195 تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/400205 تعرف عى أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في أسواق المكلا

https://www.alyamanalaraby. com/400209 انطلاق الدورة التدريبية في دعم الحياة بعد الإصابة بساحل حضرموت

https://www.alyamanalaraby. com/400210 أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين

https://www.alyamanalaraby. com/400212 Advertisements قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة صنعاء

https://www.alyamanalaraby. com/400222 تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في عدن

https://www.alyamanalaraby. com/400221 راجمات المقاومة الجنوبية تدك معاقل المليشيا شمال الضالع وتدمر آليات

https://www.alyamanalaraby. com/400233 بدعم إماراتي .. افتتاح وحدة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في اليمن

https://www.alyamanalaraby. com/400242 مجلس الوزراء الكويتي يشيد بتصدي السعودية للعدوان الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/400244 المركز الوطني للأرصاد يحذر من حالة عدم الاستقرار في الطقس

https://www.alyamanalaraby. com/400251 بالفيديو.. المقاومة الوطنية تدمر مخابئ مستحدة للمليشيا في الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/400255 الكشف عن أنشطة مريبة للمليشيا الانقلابية في ميناء الحديدة

https://www.alyamanalaraby. com/400257 المجلس الانتقالي الجنوبي يفتتح مكتبه في دولة كندا

https://www.alyamanalaraby. com/400261 عودة طائرة اليمنية إلى مطار القاهرة اضطرارياً بعد 25 دقيقة من اقلاعها

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