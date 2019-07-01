أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الشرعية ترفض إعادة التفاوض على إتفاق ستوكهولم
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صراع قيادات الميليشيات يمتد إلى معظم مناطق سيطرتها
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الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع جديدة في صعدة
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سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي جراء قصف لمقاتلات التحالف في حجة
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قوات الجيش مدعومة بمقاتلات التحالف تشن هجوما عسكريًا واسعا في صعدة والجوف
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مجلس الوزراء يوافق على طباعة مليون جواز بشكل عاجل
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تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
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تعرف عى أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في أسواق المكلا
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انطلاق الدورة التدريبية في دعم الحياة بعد الإصابة بساحل حضرموت
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أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين
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قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة صنعاء
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تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في عدن
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راجمات المقاومة الجنوبية تدك معاقل المليشيا شمال الضالع وتدمر آليات
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بدعم إماراتي .. افتتاح وحدة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في اليمن
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بالفيديو.. المقاومة الوطنية تدمر مخابئ مستحدة للمليشيا في الحديدة
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الكشف عن أنشطة مريبة للمليشيا الانقلابية في ميناء الحديدة
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عودة طائرة اليمنية إلى مطار القاهرة اضطرارياً بعد 25 دقيقة من اقلاعها
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