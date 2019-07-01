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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين، الموافق 1 يوليو/تموز 2019، وهي كالتالي: 

الشرعية ترفض إعادة التفاوض على إتفاق ستوكهولم
https://www.alyamanalaraby.com/400171

صراع قيادات الميليشيات يمتد إلى معظم مناطق سيطرتها
https://www.alyamanalaraby.com/400172

الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع جديدة في صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/400181

سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي جراء قصف لمقاتلات التحالف في حجة
https://www.alyamanalaraby.com/400188

قوات الجيش مدعومة بمقاتلات التحالف تشن هجوما عسكريًا واسعا في صعدة والجوف
https://www.alyamanalaraby.com/400189

مجلس الوزراء يوافق على طباعة مليون جواز بشكل عاجل 
https://www.alyamanalaraby.com/400195

تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/400205

تعرف عى أسعار الخضروات والفواكه والأسماك في أسواق المكلا
https://www.alyamanalaraby.com/400209

انطلاق الدورة التدريبية في دعم الحياة بعد الإصابة بساحل حضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/400210

أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب اليوم الاثنين
https://www.alyamanalaraby.com/400212

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قائمة بأسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة صنعاء
https://www.alyamanalaraby.com/400222

تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في عدن 
https://www.alyamanalaraby.com/400221

راجمات المقاومة الجنوبية تدك معاقل المليشيا شمال الضالع وتدمر آليات
https://www.alyamanalaraby.com/400233

بدعم إماراتي .. افتتاح وحدة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/400242

مجلس الوزراء الكويتي يشيد بتصدي للعدوان الحوثي
https://www.alyamanalaraby.com/400244

المركز الوطني للأرصاد يحذر من حالة عدم الاستقرار في الطقس
https://www.alyamanalaraby.com/400251

بالفيديو.. المقاومة الوطنية تدمر مخابئ مستحدة للمليشيا في الحديدة 
https://www.alyamanalaraby.com/400255

الكشف عن أنشطة مريبة للمليشيا الانقلابية في ميناء الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/400257

المجلس الانتقالي الجنوبي يفتتح مكتبه في دولة كندا
https://www.alyamanalaraby.com/400261

عودة طائرة اليمنية إلى مطار القاهرة اضطرارياً بعد 25 دقيقة من اقلاعها
https://www.alyamanalaraby.com/400264

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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