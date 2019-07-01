العقيد بلكديش يتفقد سير العمل في المبنى الجديد لإدارة الهجرة والجوازات بالمكلا

تفقد نائب مدير الهجرة والجوازات بساحل حضرموت العقيد فهمي بلكديش صباح الأحد، سير العمل في المبنى الجديد للهجرة والجوازات بحي الضيافة في المكلا، والمكوّن من ثلاثة أدوار بتمويل السلطة المحلية بحضرموت .

وتجوّل العقيد "فهمي بلكديش" في أرجاء المبنى، مستمعاً من مدير إدارة المشاريع بأمن وشرطة ساحل حضرموت المهندس عوض باشكيل إلى آلية سير العمل الذي تم إنجاز 60% من المشروع، مشدداً على تكثيف الجهود وسرعة العمل وإتقانه حسب المواصفات المطلوبة .

وشكر العقيد "بلكديش" قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، والإدارة العامة للأمن والشرطة ممثلة بالعميد منير كرامه التميمي على دعمهم ومساندتهم لمصلحة الهجرة والجوازات وتذليل الصعاب أمام قيادة الهجرة والجوازات لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.