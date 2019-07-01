أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات فرع مأرب، عن القاء القبض على متهم بسرقة كابلات الاتصالات في مديرية الوادي شرق المحافظة. وقالت المؤسسة ان سكان محليون وأعضاء من السلطة المحلية تمكنوا من إلقاء القبض على متهم بسرقة كابلات الاتصالات في مديرية الوادي. وأوضحت المؤسسة في منشور لها ان آل جلال وفي مقدمتهم مدير عام المياه الأستاذ حسين بن جلال ألقوا القبض علي أحد عناصر عصابة سرقة كابلات شبكة الهاتف الثابت في منطقه العرق ال جلال. وأكدت المؤسسة تسليم الجاني لادارة البحث الجنائي بمدينة مأرب مؤكدة انه الأجهزة الأمنية ستولي القضية اهتمام كبير في تعقب بقية عناصر العصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات مأرب تلقي القبض على متهم بسرقة الكابلات في الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.