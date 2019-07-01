عودة طائرة اليمنية إلى مطار القاهرة اضطرارياً بعد 25 دقيقة من اقلاعها

وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن ملابسات عودة طائرة الخطوط الجوية اليمنية وهبوطها اضطرارياً في مطار القاهرة الدولي عقب إقلاعها منه في رحلتها رقم 609 القاهرة - عدن.

جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها مع نائب وزير النقل ناصر أحمد شريف، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن طيار أحمد العلواني، وسفير اليمن في القاهرة محمد مارم، لمتابعة ملابسات طائرة اليمنية التي عادت اليوم إلى مطار القاهرة الدولي وهبوطها فيه اضطرارياً عقب الإقلاع بنصف ساعة.

وقدم المسؤولون لرئيس الوزراء إحاطة شاملة حول ما جرى بشأن الطائرة والنتائج الأولية بشأن أسباب عودتها وهبوطها اضطرارياً بمطار القاهرة، وتأكيداتهم واطمأن بعدم تعرض المسافرين لأي أذى.

وكان وزير النقل في الحكومة صالح الجبواني قد قال إن الطائرة وهي من نوع إيرباص 310 عادت لمطار القاهرة الدولي بعد إقلاعها بحوالي خمسة وعشرين دقيقة.

وقال في تغريدة على تويتر " وجهنا الهيئة العامة للطيران اليمني والإرصاد بصورة عاجلة بتشكيل لجنة تحقيق وأمرنا بوقف هذه الطائرة عن العمل، وعلى ضوء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح".