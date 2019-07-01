الكشف عن أنشطة مريبة للمليشيا الانقلابية في ميناء الحديدة

وصلت إلى ميناء الحديدة غرب البلاد "شحنات غامضة" على متن بومات (قوارب نقل) وتحيطها المليشيات الحوثية بإجراءات تناول خاصة ومشددة بمعزل عن القنوات والإجراءات المعمولة والمتبعة، بحسب مصادر عاملة في الميناء.

وبحسب المعلومات، تصل بصورة متكررة حمولات على متن بومات إلى ميناء الحديدة دون علم أو إذن حركة الموانئ في الحديدة بدخولها.

ويتم استقبال البومات المذكورة من قبل الدائرة الضيقة من خاصة المسئولين القياديين والمشرفين الحوثيين، مانعين تدخل أو مشاركة أي من الإدارات المختصة أو الآليات المتبعة في الميناء للإشراف أو التفتيش.

ووفقاً للمصادر العاملة ذاتها، يتم إنزال ومناولة الحمولات من قبل الحوثيين في وقت متأخر من الليل لتربط برصيف رقم1.

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ويمنع جميع الموظفين والعاملين من الاقتراب منها حتى مغادرتها الرصيف والميناء.

ولا تجزم المصادر التي تحدثت مع نيوزيمن حول طبيعة ومحتوى الحمولات والشحنات التي تبقى أيضاً مجهولة المصدر.

ولا يستبعد خبير وضابط يمني في قوات خفر السواحل (أبعدته المليشيات الحوثية من وقت مبكر) أن يكون مصدر الحمولات ناقلاً أكبر في عرض البحر مع عدم استبعاد أن تكون قادمة من موانئ على بحر العرب.