بالفيديو.. المقاومة الوطنية تدمر مخابئ مستحدة للمليشيا في الحديدة

دمرت قوات المقاومة الوطنية مساء الأحد 30 يونيو/حزيران 2019، مخابئ مستحدثة لمليشيا الحوثي في مدينة الحديدة. وقال مصدر في الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة الوطنية لوكالة "خبر"، إن وحدات المقاومة الوطنية دمرت مخابئ استحدثتها مليشيا الحوثي في مدينة الحديدة. وأشار أن تدمير تلك المخابئ تزامن مع محاولة عناصر المليشيا الحوثية التقدم صوب الأحياء السكنية المحررة في الحديدة.

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