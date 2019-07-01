المركز الوطني للأرصاد يحذر من حالة عدم الاستقرار في الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار تأثر المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية بحالة من عدم الاستقرار، يرافقها هطول أمطار بين الخفيفة و المتوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات (تعز، إب، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، صعدة)، خلال فترتي الظهيرة و المساء.
ومن المحتمل امتداد تلك الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظتي (البيضاء، أبين، الضالع).
وتوقع المركز ان تكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية و الساحلية.
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