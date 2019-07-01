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المركز الوطني للأرصاد يحذر من حالة عدم الاستقرار في الطقس

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار تأثر المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية بحالة من عدم الاستقرار، يرافقها هطول أمطار بين الخفيفة و المتوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات (تعز، إب، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، صعدة)، خلال فترتي الظهيرة و المساء.

ومن المحتمل امتداد تلك الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظتي (البيضاء، أبين، الضالع). 

وتوقع المركز ان تكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية و الساحلية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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