المركز الوطني للأرصاد يحذر من حالة عدم الاستقرار في الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية استمرار تأثر المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية بحالة من عدم الاستقرار، يرافقها هطول أمطار بين الخفيفة و المتوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات (تعز، إب، ذمار، صنعاء، المحويت، حجة، صعدة)، خلال فترتي الظهيرة و المساء.

ومن المحتمل امتداد تلك الأمطار إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظتي (البيضاء، أبين، الضالع).

وتوقع المركز ان تكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الصحراوية و الساحلية.