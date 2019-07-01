شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. القوات الحكومية تحرر مفرق ماوية بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الحكومية بمساندة المقاومة الشعبية صباح اليوم الاثنين من تحرير مفرق شوكان بمديرية ماويه محافظة تعز بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي . وتعتبر ماوية هي أول مديرية تابعة لمحافظة تعز تقع الى الغرب من مديرية الازارق بمحافظة الضالع . وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت فجر اليوم بين القوات المشتركة بقيادة محمود البتول ومليشيات الحوثي خلف جبل الفراشة في مديرية ماوية بمحافظة تعز.

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