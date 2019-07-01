شكرا لقرائتكم خبر عن (شاهد عيان) على متن (طيران اليمنية) التي عادت للهبوط بمطار القاهرة يقطع كل لسان ويفصح عن الحقيقة بـ(الصورة الواضحة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نبيل سبيع هذه عجلات الطائرة اليمنية رقم 609 من طراز ايرباص A310 التي كانت متجهة صباح اليوم الأحد من القاهرة الى عدن وكادت تتحطم وتنتهي بكارثة إنسانية كبيرة في وقت لا ينقص اليمن المزيد من الكوارث.

هذه الطائرة المسجلة برقم (ADR-70) كانت خارج الخدمة وأعيدت إلى الخدمة قبل حوالى شهر بعد أن تم إعادة إصلاحها وصيانتها كما قالوا.

لكن عجلات الطائرة تقول شيئا آخر.. وكاد قولها يبكي اليوم كل قلبٍ وكل عين.

الطائرة A310 هي الطائرة رقم 4 في “أسطول طيران اليمنية”، الأسطول الذي يتكون من أربع طائرات فقط. هذه، وثلاث أخريات ربما لا يقلنَّ سوءا عنها.

خرجت هذه الطائرة عن الخدمة لفترة ثم أعيدت إليها قبل شهر تقريبا، بعدما قالوا إنهم أصلحوها وإنها باتت جاهزة للعمل.. لكنها كما تقول هذه الصورة وصور أخرى كثيرة لم تكن جاهزة سوى لكارثة كبيرة كانت ستحلُّ اليوم على رؤوسنا لولا لطف الباري ومهارة كابتن الطائرة.

الطائرة كانت تحمل 210 راكبا، أقلعت الساعة 11:42 صباحا بتوقيت القاهرة وهبطت مرة أخرى الساعة 12:04 بعد الظهر أي بعد 22 دقيقة. حلقت لارتفاع 4700 قدم فقط ولم تستطع الارتفاع أكثر من ذلك بسبب خلل لم تعلن عنه الشركة.

اضطرت الطائرة للهبوط، وكادت تنتهي بكارثة، وتفجرت عجلاتها، لا ندري هل تفجرت في الهواء أم عند الهبوط.

اليمنية أصدرت بيانا تكذِبُ فيه على ركابها وعلى الناس أجمعين بأن كابتن الطائرة قرر العودة والهبوط في مطار القاهرة لإنقاذ حياة مواطنة يمنية كان وضعها الصحي في خطر.. استهتار آخر واستهانة اقترفتهما قيادة اليمنية يضاف إلى استهتارها واستهانتها بأرواح اليمنيين.

رئيس هيئة الطيران والأرصاد الجوية اصدر قرارا بايقاف الطائرة عن العمل. الطائرة قد توقفت عن العمل، ولم تعد بحاجة إلى قرار. من يحتاج إلى قرار إيقاف هو إدارة اليمنية وحتى هيئة الطيران لإهمالهم وعبثهم بهذه الشركة وبأرواح اليمنيين.

رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء مطالبون باتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة في ملف طيران اليمنية قبل حلول كارثة وخيمة.

أرواح الناس في رقابكم، ووضع طائرات اليمنية يقول إنكم ستكونون مسؤولين عن سقوط طائرات وأرواح مئات اليمنيين.

ولا حجة أو مبرر لكم حين تظلون تتفرجون على الخطأ وهو يكبر ويتعاظم بل وتظلون تعلفونه وتغذونه وحين تقع الكارثة تصدرون قرارا بايقاف طائرة معطَّلة وخارج الخدمة أصلا!

هذه مهزلة.

استحوا قليلا يا قوم!

أرواح اليمنيين ليست بلا قيمة ولا معنى إلى هذه الدرجة يا من أُبتلِينا بمسؤوليتهم علينا في أحلك لحظاتنا وأحلك مراحل تاريخ اليمن!

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