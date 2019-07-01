شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم يكشف تفاصيل ”أخطر عملية” ستهز الخليج.. ويؤكد: الوضع أصبح خطيرًا جدًا والمنطقة على وشك الانفجار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع الكاتب والإعلامي السوري فيصل القاسم، نشوب حرب في منطقة الخليج ، مؤكدًا أن إيران تواجه مأزقًا حقيقيًّا بعد تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة.

وقال "القاسم" في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ"تويتر": "إيران في مأزق حقيقي...وتصرفاتها العصبية في الأيام الماضية أكبر دليل على ذلك...العقوبات الأمريكية قاتلة وغدًا دفعة جديدة". Advertisements وأضاف: "توقعوا في الأيام القليلة القادمة عملًا استفزازيًّا إيرانيًّا كبيرًا ضد أمريكا أخطر من إسقاط الطائرة.. إيران في وضع صعب جدًا ولا يخرجها من المأزق سوى الحرب".

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