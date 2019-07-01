عقب اختتام بطولة الملاكمة.. مسؤول محلي يؤكد أن سيئون مفتوحة لجميع أبناء اليمن

قال الوكيل المساعد لمديريات والوادي والصحراء بمحافظة حضرموت، عبدالهادي التميمي إنه "لن يستطيع طرف بعينه التفرد بحكم اليمن .

وأضاف في تصريح خاص لـ"يمن شباب نت"، عقب اختتام بطولة الملاكمة العربية للمحترفين اليوم الأحد:"إن الشعب اليمني له تاريخ حضاري، يستطيع أن ينهض بسرعة الصاروخ. مضيفا: كفاية حروب نحن يمن الإيمان والحكمة، هذا البلد يتسع لنا جميعاً وبنا جميعاً سوف يُبنى، وعلينا أن نقبل بعضنا البعض".

ودعا التميمي –وهو رئيس اللجنة التحضيرية لبطولة الملاكمة، التي اختتمت اليوم في مدينة سيئون- المجتمع الدولي أن تكون هناك نظرة حقيقية لليمن، نظرة ليست كما يروج لها الإعلام المعادي".متمنيا، أن تحتضن اليمن وحضرموت، العديد من الدورات والبطولات القادمة والمستقبلية.

وذكر التميمي "أننا بهذه البطولة نعبر ونريدها رسالة سلام للمجتمع الدولي، ورسالة محبة وأخوة للإقليم، مناشداً بوقف الحرب الحالية في البلاد.. داعياً الجميع أن يأتوا إلى سيئون معززين مكرمين "سيئون المحبة والمودة والإخاء".

وبارك التميمي، للبطل اليمني الملاكم "حامد المطري" الحائز على لقب بطولة آسيا للملاكمة العربية للهواه، في وزن الديك 54 كجم، وذلك لاستعادته وفوزه باللقب الآسيوي.

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ولفت إلى أن سيئون جميلة بأهلها، هذا الشعب المعطاء الذي قدم لوحة جميلة، يدفع بنا أن نقيم العديد من البطولات، وفي ألعاب مختلفة، متمنياً أن يستمر هذا المجتمع في تماسكه وحضوره لمثل هذه المناسبات .

من جانبه قال الملاكم اليمني "حامد المطري لـ"يمن شباب نت": "إن الفوز الذي تحقق له يعود ‘إلى فضل دعوات الوالدين، وبفضل الجمهور".

وذكر أن رسالته هو أن نهتم بالشباب الرياضي اليمني، مشيراً أن كثير من الأبطال اليمنيين لم يتلقوا الدعم، وإذا تلقوا الدعم سوف يظهروا ويشرفوا اليمن، مشيداً بحماس الجمهور الذي وصفه بأنه "مبهر للغاية".

وتمنى المطري أن تقام بطولات رياضية محلية داخلية يمنية، وأن تكون منافسات في شتى المحافظات اليمنية، حتى ترتقي اليمن بالرياضة وينافسوا على بطولات خارجية.

وأشاد باستقبال الجماهير الرياضية وبساطة الناس في مدينة سيئون، وحب الناس أن يعيشوا بسلام .منوها، أن مشاركة الأجانب في هذه البطولة، تعكس نظرة دولية بجمال اليمن .

