راجمات المقاومة الجنوبية تدك معاقل المليشيا شمال الضالع وتدمر آليات

دكت راجمات الصواريخ التابعة للواء الأول مقاومة بالضالع بقيادة القائد وليد سيف سكرة، مواقع عسكرية ودمرت عدد من الآليات كانت ضمن التعزيزات لمليشيا الحوثي غرب مديرية قعطبة.

وقالت مصادر ميدانية أن راجمات الصواريخ دكت مواقع المليشيات في منطقة خزان الزمعري التابع لمديرية العود غرب قعطبة وشوهدت أللسنة اللهب تتصاعد من بعض المواقع التي استهدفتها راجمات الصواريخ التي اصابة اهدافها بدقة عالية ادت الى مقتل وجرح العشرات من مرتزقة الحوثي وتدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيات الحوثية الايرانية.

واكد مصدر عسكري في اللواء الأول مقاومة ان سلاح مدفعية اللواء وراجمات الصواريخ حققت اصابات بليغة ومركزة ادت الى تدمير عدد من الآليات من بينها حاملات جند وعربات مصفحة كانت ضمن التعزيزات الحوثية القادمة لغرب قعطبة بعد ان تكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة بالأروح والعتاد بالإضافة الى تمكن قوات اللواء الأول مقاومة من احراز تقدم ميداني شرق

منطقة الفاخر و تطهير عدة مناطق ومواقع كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي غرب قعطبة وشمال منطقة حجر ومناطق تقع شرق الفاخر .

يشار الى ان قوات اللواء الاول مقاومة والحزام الأمني بمحافظة الضالع تخوض معارك شرسة مع مليشيات الحوثي الايرانية غرب مديرية قعطبة وشمال منطقة حجر وشرق منطقة الفاخر وتمكنت متطهير اغلب المواقع والمناطق التي كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي وتم اجبارها على الانكسار والفرار الى منطقة الفاخر شمال محافظة اب تاركة جثث قتلاها وعدد من السلاح المتوسط والثقيل بعد خسائر فادحة تكبدتها المليشيات الحوثية .