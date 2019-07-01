شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أول محافظة جنوبية يمنية تخرج عن بكرة أبيها وتنتفض بمسيرات عارمة رفضا للانفصال والعبث الإماراتي (فيديو + صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية شرقي البلاد، الأحد، تظاهرة حاشدة وصفت بأنها غير مسبوقة، تأييداً لموقف الحكومة اليمنية والسلطة المحلية ورفضاً لممارسات الإمارات والمجموعات الانفصالية المدعومة منها.

ورفع المشاركون في المسيرة التي تقدمها محافظ سقطرى رمزي محروس، الرايات اليمنية وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورددوا هتافات تتمسك بوحدة اليمن واستقلاله وتندد بتصعيد الموالين للإمارات في الأسابيع الأخيرة.

ووصف محليون لـ"العربي الجديد"، التظاهرة التي شهدتها سقطرى اليوم بأنها غير مسبوقة، من حيث نسبة المشاركة، وأوصلت رسالة واضحة بأن سكان المحافظة يرفضون ممارسات أبوظبي بتوطيد نفوذها في الجزيرة على حساب الحكومة اليمنية.

وشهدت سقطرى مؤخراً توتراً على ضوء تصعيد ما يعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم من الإمارات ضد السلطة المحلية.

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وشمل التصعيد محاولة من قوات ما يعرف بـ"الحزام الأمني"، الهجوم على ميناء سقطرى والسيطرة عليه، إلا أن القوات الحكومية أعلنت إحباط الهجوم.

وتعدّ سقطرى كبرى الجزر اليمنية والعربية عموماً، وتقع في ملتقى المحيط الهندي والبحر العربي، وهي محافظة بالتقسيم الإداري لليمن، يصل عدد سكانها إلى نحو 100 ألف نسمة.