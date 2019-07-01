شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يوجه بصرف دية مقيم يمني حتى لو اضطرت المملكة لتأجيل أي مشروع.. شاهد من يكون (الاسم والتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجَّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بلدية محافظة محايل عسير بتسديد دية في حكم شرعي صادر ضدها لمقيم يمني قبل ٤ سنوات، بشكل عاجل، حتى لو اضطرت لتأجيل تنفيذ أي مشروع في الوقت الحالي.

وأوضح وكيل الورثة، المقيم اليمني مطيع قايد، أن شقيقه توفي إثر حادِث مروري عام 1436هـ عندما اصطدمت سيارة شقيقه بشاحنة تابعة للبلدية، وتم تحميل بلدية محايل عسير الخطأ، حيث صدر ضدها حكم شرعي يلزمها بسداد دية قدرها 250 ألف ريال.



وأضاف قايد أنه واجه مماطلات في سداد مبلغ الدية من البلدية، وأبلغوه بالانتظار لعام قادم، نظراً لإغلاق البلدية موازنتها، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أنه لجأ إلي الأمير تركي بن طلال بعدما فقد الأمل في وجود حل منصف من البلدية.

وأشار إلى أن الأمير تركي قابله واستمع لشكواه كاملة، وأبلغه أنه سيتسلم كامل حقوقه في أقرب وقت، حيث إنه أجرى اتصالا برئيس بلدية محايل عسير وطالبه بإيقاف المشاريع التي يعمل عليها في الوقت الحالي، وتسديد كامل حقوقي.